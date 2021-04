Meer dan zestig ton oftewel 22.457 wapens werden de voorbije dagen vernietigd in de ovens van ArcelorMittal, de grootste producent van staal ter wereld. Een driedaagse operatie met twintig politieagenten was daarvoor nodig. De wapens werden gesmolten en zullen hergebruikt worden door de staalproducent.

De ovens van ArcelorMittal draaiden de voorbije dagen overuren. In bovenstaande video is te zien hoe 22.457 wapens worden gesmolten tot staal. De helft daarvan zijn voormalige dienstwapens van de politie. De andere helft zijn wapens die vrijwillig werden afgestaan door burgers.

Zeven transporten, twintig agenten

‘Zo’n transport is niet zonder risico. Door in totaal twintig politieagenten werden zeven transporten uitgevoerd die beveiligd werden van bij de startplaats tot aan de ovens van ArcelorMittal Belgium’, zegt Alexander De Baets van federale politie CSD Oost-Vlaanderen.

Het is derde keer dat zo’n samenwerking met ArcelorMittal wordt aangegaan. Het staalbedrijf doet dit bovendien gratis. ‘Staat is eindeloos recycleerbaar en dat zonder kwaliteitsverlies. Het is voor ons de hoeksteen voor een duurzame circulaire economie’, zegt Karen Warnier van ArcelorMittal.