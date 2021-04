Wat kunnen we leren uit de affaire-El Kaouakibi?

Uit het fraudedossier rond Sihame El Kaouakibi vallen lessen te trekken over witte konijnen en subsidiestromen.

Het is over en uit voor Let’s Go Urban, het Antwerpse dansproject van Sihame El Kaouakibi. De stad Antwerpen zet de samenwerking stop na het fraudedossier rond de Open VLD-politica. Welke lessen kan de politiek trekken uit #Sihamegate?

