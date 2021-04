Vorige week is in het noordwesten van Wales een deel van een klif ingestort. Een van de kustbewoners zag haar tuin voor meer dan de helft in de afgrond verdwijnen. Omdat de kustlijn vooral bestaat uit kwetsbare gesteenten, breken wel vaker stukken af. Maar een aardverschuiving met deze omvang kwam niet eerder voor in het gebied.

Eerder in april is in Dorset, in het zuiden van Engeland, ook een gigantisch stuk klif ingestort. Bekijk het in de video hieronder.