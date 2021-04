Vaticaan investeerde in bedrijf achter de morning-afterpil

Het Vaticaan heeft jarenlang geïnvesteerd in het moederbedrijf van Sandoz, het farmaceutisch bedrijf dat onder meer de morning-afterpil produceert. De nieuwsuitzending Report van de Italiaanse openbare omroep RAI 3 heeft dat dinsdagavond onthuld, zo meldt KerkNet.

Libero Milone, die van 2015 tot 2017 auditeur-generaal was van het Vaticaan, bestempelde de belegging bij Novartis in de uitzending als illustratief voor wat er in die tijd allemaal fout liep bij in financiële beheer bij de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel (APSA). Het toont volgens hem ook hoe daarbij nauwelijks rekening werd gehouden met de sociale leer van de katholieke Kerk.

Het Zwitserse farmaceutische bedrijf Novartis produceert via haar dochteronderneming Sandoz onder meer voorbehoedsmiddelen en abortuspillen. De reportagemakers herinnerden eraan dat het Vaticaan in die tijd apothekers aanmoedigde om de abortuspil niet te verkopen. Report zegt ook over aanwijzingen te beschikken dat raadgevers van het financiële adviesorgaan van het Vaticaan die aandrongen op transparantie en correctheid daar vaak werden geboycot of zelfs gesaboteerd.

Vaticaanwatchers hadden eerder al onthuld hoe paus Franciscus bij zijn financiële hervormingen, die overigens al onder zijn voorganger werden opgestart, binnen de muren van Vaticaanstad op felle weerstand was gebotst, waardoor die hervormingen pas nu echt vorm krijgen en vrucht beginnen dragen.