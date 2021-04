Belgische olympiërs krijgen eerste prik met coronavaccin: ‘Een zorg minder’

Een week nadat ze groen licht kregen, begon woensdag de vaccinatiecampagne van de olympiërs. Het gros van Team Belgium kwam vandaag aan de beurt, net als sommige coaches.

De Red Lions, (deel van) de Belgian Cats, polsstokspringer Ben Broeders, taekwondo-atleet Jaouad Achab, zwemster Fanny Lecluyse,… Het is slechts een greep, want woensdag kregen zo’n 120 à 130 Belgische olympiërs hun eerste van twee prikken in het vaccinatiecentrum op de Heizel. Voor Team Belgium zijn vaccins voor 170 olympiërs en 55 paralympiërs gereserveerd.

‘Ik ben vooral benieuwd, ik heb een beetje stress’, lachte turnster Nina Derwael voor ze binnenging. ‘Maar ik ga wil blij zijn met die eerste prik. Ik heb al een paar mensen gehoord, sommigen hadden er last van en anderen niet. Ik weet dus niet hoe dat bij mij zal zijn. Het is vooral afwachten voor morgen op training. Sommigen krijgen last van hun armen, dus… Dat wordt leuk als dat zo is. We hebben het ook niet ingepland want we hebben pas eind vorige week de mail gekregen dat we vandaag konden komen. Er is wel wat lichte spanning omdat het nu echt wordt.’

Turnster Nina Derwael.

Derwael, tweevoudig wereldkampioene en eerder dit jaar besmet met corona, vindt het niet abnormaal dat olympische atleten een vaccin krijgen. Ondanks de kritiek. ‘Ik denk dat het voor mensen die niet in de sport zitten moeilijk te begrijpen is hoe erg wij toeleven naar zo’n Olympische Spelen. Ik begrijp wel dat mensen zich afvragen waarom wij voorrang krijgen, maar ik hoop dat ze inzien dat wij dit enorm appreciëren. Of dit vaccin een invloed gaat hebben richting de Spelen? Het is een zorg minder en daardoor kunnen we ons meer richten op de trainingen.’

‘Beetje bang voor neveneffecten’

Ook Fanny Lecluyse en Victor Campenaerts waren blij dat ze een prikje kregen. ‘We zijn wel opgelucht’, aldus de zwemster. ‘Het kan nog gebeuren ver voor de Spelen, dat is wel goed. Ik was er niet zo erg mee bezig, mijn grootste zorg was mijn knie. Maar ik ben wel blij want stel je voor dat je in Tokio besmet raakt. Dat wij als sporters voorrang krijgen? Ik kan mij goed inbeelden dat mensen daar tegen zijn, maar voor ons is dit belangrijk zodat wij optimaal kunnen presteren.’

‘Ik heb mij daar niet te hard mee beziggehouden’, stelt Campenaerts. ‘Ik denk dat het Olympisch Comité het beste doet. De mensen kijken graag naar de Spelen dus ik denk dat ze blij zullen zijn dat de Belgen daar met een mooie delegatie aanwezig kunnen zijn. Mogelijke neveneffecten? Ik ben daar wel een beetje bang voor. Ik heb ook een rustdag ingepland in mijn trainingsschema. Je hoopt dat het niet te erg is, maar beter om gevaccineerd te worden dan niet.’

Tennisster Alisson Van Uytvanck.

Red Lion Thomas Briels.

‘Het is vooral een fijn gevoel dat we zeker gaan zijn dat er geen jongens zwaar ziek gaan zijn in de aanloop naar en tijdens de Spelen’, aldus Red Lion Thomas Briels. ‘We zijn dus enorm dankbaar dat we zo snel die vaccinatie gaan krijgen zodat we ons goed kunnen voorbereiden. Schrik voor neveneffecten? Nee, ik heb zelf een maand geleden corona gehad. Ik heb toen twee dagen hoofdpijn gehad dus ik heb er niet zoveel last van gehad. Ik verwacht dat nu ook niet, maar je weet nooit. Ik heb al gehoord dat er mensen een week koorts hebben gehad dus ik hoop van niet want we hebben nog een druk programma voor de boeg.’

Judoka Philip Milanov.

Atlete Hanne Claes.

Judoka Jorre Verstraeten.