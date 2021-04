De covid-crisis trok sporen in het loonzakje van de bestbetaalde ceo’s. In de helft van de bedrijven kreeg de topman een lagere bonus dan voor de pandemie.

Een bonus is een extraatje om goede bedrijfsprestaties in de verf te zetten. Als die prestaties onder druk staan, is een bonus minder op zijn plaats. Dat is de theorie. Of het er ook in de praktijk zo ...