Middelbare scholieren mogen vanaf 10 mei weer voltijds naar school

De middelbare scholen mogen vanaf 10 mei ook in Vlaanderen volledig overschakelen naar contactonderwijs. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De tweede en derde graad krijgen op dit moment maximaal halftijds les via afstandsonderwijs.

‘In de laatste rechte lijn van het schooljaar willen we álle leerlingen terug voltijds naar school brengen’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een persbericht. Leerlingen uit de tweede en derde graad krijgen sinds de herfstvakantie maximaal halftijds thuisonderwijs. Vanaf 10 mei komt daar een einde aan. Dan mogen ook zij weer voltijds naar school. Het gaat om een mogelijkheid, maar geen verplichting, laat het kabinet nog weten. Aan scholen wordt gevraagd om zelf de lokale situatie en noden in te schatten.

Vanaf juni mogen de klassen in België ook op meerdaagse schooluitstappen. De leerlingen moeten dan wel in hun klasbubbel blijven. In het volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs blijven de veiligheidsmaatregelen code rood van kracht. Ook in het Franstalig onderwijs gelden de versoepelingen.

De leerlingen worden gevraagd om het openbaar vervoer te vermijden en buitenschoolse activiteiten in groepsverband te beperken tot één hobby. In de scholen blijft het cruciaal om de lokalen te verluchten en te ventileren. Ramen en deuren staan open, ook tijdens de lesuren. Er worden ook middelen uitgetrokken om scholen te helpen bij betere ventilatie.

Verdedigingsmuren

‘Het is duidelijk dat de situatie precair is en blijft. Dat hebben de virologen ook duidelijk aangegeven tijdens het overleg’, reageert Koen Van Kerkhoven van de onderwijsvakbond COC op de beslissing van het onderwijsoverleg. Het virus circuleert sterker onder de schoolgaande jeugd, maakte coronacommissaris Pedro Facon dinsdag nog bekend. De secretaris-generaal is daarom eerder voorzichtig. ‘De totaliteit van de evolutie van de epidemie zal streng bewaakt moeten worden, de cafés gaan niet massaal mogen vol lopen.’ Ook de kabinetten vragen de hele bevolking om de maatregelen strikt te volgen uit solidariteit met het onderwijs.

Toch achten de onderwijsministers de versoepeling verantwoord omdat er steeds meer ‘verdedigingsmuren’ tegen het virus zijn opgebouwd. Naast de mobiele testteams en het contactonderzoek door de CLB’s, kunnen leerkrachten zich ook twee keer per week preventief laten testen met sneltesten. Bij het Departement Onderwijs kunnen scholen sneltesten aanvragen die op locatie worden afgenomen met begeleiding door medisch personeel.