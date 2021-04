Podcasts: een beginnersgids voor luisteraars

Naar wat luister ik dan?

De podcasts van De Standaard

Naast de dagelijkse podcast van De Standaard, vind je nu ook nieuwe reeksen, gesproken columns en de terugkeer van Bits & Atomen.

De Standaard Podcast

De Standaard spit elke dag een nieuwsverhaal uit.

Buitenbaan

Journalist Marjan Justaert praat met gewone mensen met een buitengewoon leven.

Het complot tegen de waarheid

Complottheorieën zijn grappig. Tot ze binnendringen in elke laag van de samenleving.

Bits & Atomen

Dominique Deckmyn, Ilse Himschoot en Pieter Van Dooren brengen je wekelijks op de hoogte van wat er gebeurt in de digitale wereld en in die van de wetenschap.

Column Wouter Deprez

Wouter Deprez verkent de veelheid aan vormen waarin taal zich aandient.

Column Nele Van den Broeck

Muzikante Nele Van den Broeck brengt spitse reflecties op haar leven aan de hand van een nummer.

Column An Olaerts

An Olaerts geeft haar mening over liefde, seks en andere dingen des levens.

Nieuwspodcasts

Wie iets wil bijleren, kan gemakkelijk terecht bij nieuwspodcasts. Naar het voorbeeld van The daily van The New York Times hebben verschillende kranten ondertussen een eigen dagelijkse podcast. In een half uurtje word je bijgepraat en ondergedompeld in een complex onderwerp.

Enkele titels:

De Standaard podcast

NRC vandaag

The daily (The New York Times)

Economist Radio

Sommige podcasts bespreken dan weer de actualiteit binnen een bepaald thema. Bits & Atomen van De Standaard werpt een ontspannende blik op de wereld van wetenschap en technologie. Nerdland met onder anderen Lieven Scheire doet hetzelfde, maar dan maandelijks. In Een podcast over de media laten de Nederlanders Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth hun licht schijnen op de mediawereld. Het Nederlandse De Machine is dan weer een tweewekelijkse podcast over de muziekindustrie.

Verhalende podcasts

Sterke verhalenvertellers weten hoe ze de luisteraar vanaf de eerste minuut bij het nekvel moeten grijpen. Soms in één aflevering, soms in een spannend vervolgverhaal dat je een seizoen lang kluistert aan je hoofdtelefoon. Cliffhangers inbegrepen.

This American life

Een instituut. Knap gemonteerde menselijke verhalen die telkens iets diepers vertellen over onze psyche of samenleving.

Heavyweight

Jonathan Goldstein tracht in elke aflevering een probleem van een luisteraar op te lossen, telkens met verrassende uitkomsten.

Bob

Een Vlaamse klassieker. De 84-jarige Elisa heeft plots de mond vol van haar oude jeugdliefde Bob. Is het waarheid of een verzinsel?

De Deventer mediazaak

Een mix tussen true crime en mediakritiek. Hoe kon een moordzaak ontaarden in een mediazaak?

Drie dagen

Bekroonde podcast van Radio 1 over Elvire en haar euthanasieaanvraag. In drie bewogen dagen vertelt ze haar levensverhaal.

Gesprekken

Een goede host en een interessante gast. Meer is er soms niet nodig voor podcastmagie. Zo zit je plots op de eerste rij bij de knapste koppen van onze tijd, of praten bekende mensen verrassend vrijuit. Dat de gastheren of -vrouwen na verloop van tijd aanvoelen als vrienden is een aardige bonus.

Goede gesprekken

Lex Bohlmeijer spreekt voor het Nederlandse De Correspondent met bekende en minder bekende mensen. Eén constante: ze hebben iets te vertellen.

Zwijgen is geen optie

Ook hier geldt: ‘een goed gesprek met een interessante mens’. De pianomuziek is nogal kleverig, maar de gastenlijst is indrukwekkend.

Sway

Kara Swisher is een van de meest invloedrijke tech-journalisten. Voor The New York Times spreekt ze met de mensen die onze wereld vormgeven.

Fresh air

Terry Gross is een van de meest gerespecteerde interviewers in de VS. Ontdek zelf maar waarom.

Home cooking

Samin Nosrat en Hrishikesh Hirway bedachten dat de lockdown een prima tijd is om te leren koken met wat er in de voorraadkast ligt. Heerlijk gekeuvel over eten, mét recepten.