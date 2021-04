Broers en zussen krijgen recht niet te worden gescheiden

Broers en zussen moeten zo veel als mogelijk samen kunnen opgroeien, bijvoorbeeld bij een scheiding of een plaatsing in een pleeggezin. De Kamercommissie Justitie heeft daarvoor woensdag een geamendeerd wetsvoorstel van oppositiepartij DéFI goedgekeurd. De tekst moet nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer alvorens hij effectief in voege kan treden.

Het voorstel moet ervoor zorgen dat broers en zussen in alle omstandigheden het recht hebben om niet te worden gescheiden. ‘Dat natuurlijk op voorwaarde dat het niet strijdig is met het belang van het kind. Dat staat steeds voorop in deze afweging. Maar de eerste regel is: samen met je broer of zus’, zegt Katja Gabriëls (Open Vld), die de tekst mee amendeerde.

Zo kan het bijvoorbeeld dat er beschermingsmaatregelen zijn genomen tegen een van hen na het plegen van een misdrijf, zoals een plaatsing in een instelling. Dat geldt dan als een uitzondering.

Het wetsvoorstel verstaat onder de term ‘broers en zussen’ ook adoptiebroers- en zussen, alsook broers en zussen waar er één gemeenschappelijke ouder is. ‘Tegenwoordig zijn er veel situaties waarin broers en zussen niet afkomstig zijn van dezelfde ouders. We denken hierbij ook aan stiefbroers- en zussen waar dezelfde affectieve band mogelijk is’, aldus Gabriëls.

SOS Kinderdorpen reageert tevreden op de goedkeuring. ‘Een uithuisplaatsing betekent vaak een ingrijpende verandering voor kinderen’, zegt directrice Hilde Boeykens. ‘Ze verliezen hun thuis, de nabijheid van hun ouders. Dat ze daarbij ook hun broer of zus verliezen, komt daar nog eens bovenop. Door dit wetsvoorstel aan te nemen, luistert de politiek naar de stem van duizenden kinderen in de jeugdhulp, die bovenal willen opgroeien zoals alle andere kinderen, samen met hun broers en/of zussen.’

Voor Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens betekent de wettelijke verankering een eerste grote stap. ‘Ook in de praktijk moeten we de nodige stappen zetten om broers en zussen samen te houden. Vandaag wordt dat al geprobeerd, maar lukt het dikwijls niet. We zullen moeten evolueren naar een systeem dat hierop aangepast is’, benadrukt ze.