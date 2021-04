Luciano D’Onofrio opgepakt in Luik

François Fornieri, de oprichter en belangrijkste aandeelhouder van het Luikse farmabedrijf Mithra, en Luciano D’Onofrio, de sportief directeur van Royal Antwerp FC, worden op dit moment door de federale politie in Luik ondervraagd in een zaak van witwassen en mogelijke handel met voorkennis in aandelen van Mithra.

Volgens Le Vif/L’Express zijn niet alleen Fornieri en D’Onofrio maar ook Samuel Di Giovanni, de topman van de bewakingsfirma Protection Unit, en goeie vriend van Fornieri ondervraagd. Dat gebeurde door de federale gerechtelijke politie van Luik, met steun van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC). Het onderzoek kwam er nadat verschillende banken bij het CFI melding hadden gedaan van mogelijk verdachte financiële transacties. Tot nader order zijn de drie niet in verdenking gesteld.

Het dossier heeft betrekking op mogelijk dubieuze aankopen van aandelen-Mithra in verschillende periodes. Luciano D’Onofrio zou in 2015 500.000 euro in Mithra geïnvesteerd hebben net voor het bedrijf aankondigde dat het naar de beurs ging. Het gerecht stelt zich vragen over de weg die dat geld heeft afgelegd.

Di Giovanni zou dan weer in 2018 aandelen gekocht hebben van Mithra de dag voor het bedrijf een officiële mededeling de wereld in stuurde die de aandelenkoers fors deed stijgen. Volgens Le Vif gaat het bij hem over een bedrag van 800.000 euro.

Fornieri, D’Onofrio en di Giovanni zijn goede vrienden.

Philippe Culot, de advocaat van Fornieri, benadrukt aan De Standaard dat het verhoor deel uitmaakt van het normale verloop van het onderzoek naar hun cliënt. Dat loopt al sinds de herfst van 2019. Volgens hem ontkent Fornieri formeel dat er iets onwettigs is gebeurd.