Opnieuw sterft Amerikaan nadat agent hem met volle gewicht in bedwang houdt

De politie van Alameda in Californië heeft beelden vrijgegeven van een arrestatie, waarbij de 26-jarige Mario Gonzalez het bewustzijn verloor. Hij overleed later in het politiekantoor. De familie van de man maakt de vergelijking met de dood van George Floyd.

‘De politie liegt’, beweert Edith Arenales, die haar 26-jarige zoon verloor na een arrestatie. De politie had haar verteld dat haar zoon gevochten had met agenten en later overleed in het politiekantoor. ‘Ze maken een fout. Hij vocht met niemand.’ De politie van Alameda, nabij Oakland in het noorden van Californië, besloot daarop om de bodycambeelden vrij te geven. Op die beelden is te zien hoe Gonzalez zich verzette tegen de arrestatie, maar zich niet agressief opstelde tegenover de agenten.

Arrestatie

De feiten vonden plaats op 19 april. In de video, die bijna een uur duurt, is te zien hoe de politie de 26-jarige Mario Gonzalez benadert en om identificatie vraagt. Gonzalez oogt verward en mompelt, maar stelt zich meewerkend op. Wanneer de politie hem vervolgens mee wil nemen, lijkt hij niet helemaal te beseffen wat er gebeurt. ‘Alsjeblieft, Mario, verzet je niet’, vragen de agenten wanneer ze zijn handen achter zijn rug proberen te binden. Gonzalez verzet zich daartegen, waarna de spanning oploopt. De agenten werken hem tegen de grond, zodat ze hem in de boeien kunnen slaan.

Vervolgens is te zien hoe een van de agenten zijn knie op de schouders van Gonzalez legt. Zijn elleboog legt hij in zijn nek om hem in bedwang te houden. Gonzalez krijgt het benauwd en reageert paniekerig, waarna een van de agenten hem herhaaldelijk naar zijn volledige naam en verjaardag vraagt. ‘We zullen voor jou zorgen, oké’, zegt hij nog. ‘Je hebt gewoon iets te veel gedronken. Mario, alsjeblieft, verzet je niet’, klinkt het. Na ongeveer vijf minuten verliest hij het bewustzijn. Daarna wordt een reanimatie ingezet. Volgens het politierapport overleed Mario Gonzalez later in het politiekantoor vanwege medische complicaties.

‘Onnodig en onprofessioneel’

Op een persconferentie dinsdag legde zijn familie de schuld bij de politie. ‘Alles wat we zagen in die video was onnodig en onprofessioneel. Ze hebben een minuscule aanleiding genomen en het fataal gemaakt’, zegt een van zijn broers. ‘De politie heeft mijn broer vermoord zoals ze George Floyd vermoord hebben’, zei hij op een ander moment. De familie wordt bijgestaan door advocate Julia Sherwin, die als expert in verstikking opgeroepen werd in het proces tegen Michael Chauvin, de ex-agent die werd veroordeeld voor de dood van George Floyd. ‘Dit moet aangevoeld hebben als een marteling’, zei zij.