Sea Life Blankenberge heeft woensdag drie zeehonden vrijgelaten in zee. De dieren werden verzwakt en gewond gevonden op het strand en opgevangen in het zeehondenopvangcentrum. Ondertussen zijn ze voldoende hersteld om terug in zee te gaan.

De eerste twee zeehonden werden woensdagmorgen vrijgelaten in Blankenberge. Zeehondje Lucas werd begin maart gevonden in Nieuwpoort met een gezwel op de kin. Het zeehondje werd gered door een brandweerman van het NorthSealTeam en is ook door hem geadopteerd.

Zeehond Duvel werd begin april door het team van Sea Life gevonden in Oostduinkerke met een snijwonde in de hals door een visnet. De wonde is intussen goed genezen. ‘We zien steeds vaker zeehonden met snijwonden door visnetten of afval. In ons opvangcentrum zitten nog drie zeehonden met dergelijke wonden. Twee ervan zijn er erg aan toe en hadden hechtingen nodig’, aldus Michelle Hoeneveld, general manager van Sea Life Blankenberge.

Woensdagmiddag wordt een derde zeehondje vrijgelaten in Oostende, omdat voetbalploeg KV Oostende adoptieouder is van het dier. Het gaat om zeehond Lucy, het eerst geredde zeehondje van 2021.