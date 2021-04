Britney Spears gaat voor het eerst zelf getuigen in de rechtbank

Britney Spears gaat op 23 juni voor het eerst zelf in de rechtbank spreken in de zaak rondom het curatorschap van haar vader Jamie Spears. Dat heeft haar advocaat Sam Ingham dinsdag gezegd tijdens een zitting,

Britney Spears staat al sinds 2008 onder curatele van haar vader Jamie Spears. Daarmee heeft hij zeggenschap over bijna alles wat van haar is, zoals haar geld, gezondheid, carrière en dagelijkse leven. Maar de zangeres wil al een tijdje vanonder dat juk wegkomen en smeekte de rechtbank bij monde van haar advocaat Sam Ingham om meer vrijheid.

Volgens Ingham heeft Britney Spears gevraagd om tijdens de volgende zitting op 23 juni zelf te spreken. ‘Mijn cliënt heeft gevraagd of ze de rechtbank snel mag toespreken’, aldus Ingham, heeft advocaat Ingham gezegd. in TMZ. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikaanse zangeres zelf aan het woord komt over de rechtzaak.

#FreeBritney

Sinds 2019 wordt Britney’s geld ook deels beheerd door haar zorgmanager Jodi Montgomery. Fans van Spears vinden dat ze gevangen zit in het curatorschap van haar vader en protesteren met de #FreeBritney-beweging voor haar onafhankelijkheid. Ze verzamelen zich regelmatig bij de rechtbank als er een zitting is.