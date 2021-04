Egbert Lachaert: ‘Vakbonden moeten achterban realistische verwachtingen schetsen’

De vakbonden, die dinsdag de mislukking van de loononderhandelingen in de privésector vaststelden, moeten realistische verwachtingen scheppen tegenover hun achterban. Dat heeft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert woensdag gezegd in De ochtend (Radio 1). Hij gaat ervan uit dat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) nog een allerlaatste poging zal ondernemen om een sociaal akkoord uit de brand te slepen.

Het ABVV, ACV en ACLVB verklaarden de loononderhandelingen dinsdag afgelopen omdat de werkgevers volgens hen een ‘solidariteitsakkoord’ onmogelijk maken. ‘Ze houden vast aan een povere marge van maximaal 0,4 procent en willen slechts in een minderheid van de bedrijven een loonsverhoging toestaan bovenop die 0,4 procent’, luidde het.

Open VLD-voorzitter Lachaert roept de vakbonden nu op de zaak ‘op een andere manier te bekijken’. ‘Als de bonden op 1 mei en ter gelegenheid van Rerum Novarum hun achterban verder gaan radicaliseren, zonder duidelijk te zeggen in welke situatie we nu zitten en zonder realistische verwachtingen te scheppen, gaan ze hun mensen nooit meekrijgen.’

Die situatie is duidelijk, aldus Lachaert. ‘We zitten in een diepe coronacrisis, waarbij 70 procent van onze economie bloedt en bedrijven op de rand van het bankroet staan. Dan kun je niet verwachten dat er grote loonsverhogingen inzitten.’ Lachaert kan zich naar eigen zeggen niet van de indruk ontdoen dat ‘een aantal vakbonden wat gedomineerd raken door hun zeer extreme vleugel – om niet te zeggen hun PVDA/PTB-vleugel – waardoor er ook geen vooruitgang kan geboekt worden’.

Lachaert roept ook de werkgevers op naar een compromis te zoeken en gaat ervan uit dat minister Dermagne zal proberen alsnog een akkoord te bewerkstelligen. ‘Ik vind dat we tot het uiterste moeten proberen gaan, want hierna liggen nog zoveel werven voor ons land klaar: de hervorming van de pensioenen, van de arbeidsmarkt ... Als we dat niet samen met de sociale partners kunnen doen, moet de politiek het beslechten en voor het draagvlak in ons land zou ik het jammer vinden dat dat niet in een constructief sociaal overleg kan.’

Komt er toch geen sociaal akkoord, dan zal de federale regering volgens De Croo de marge van 0,4 procent boven op de index bevestigen en zal ‘een aantal zaken die met corona te maken hebben’ uit de berekening worden gehaald, ‘en that’s it’. Daarover bestaat een akkoord binnen het kernkabinet, aldus Lachaert.