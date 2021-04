Toenemende bewolking en vannacht lichte regen

Woensdag is het nog lange tijd zonnig over de oostelijke landshelft, terwijl er in het westen al wat meer wolken zijn. In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf Frankrijk, maar het blijft vermoedelijk nog droog tot de avond.

Het wordt nog wat zachter met maxima tussen 12 graden aan zee en tot 20 graden in het centrum. In het binnenland waait er een zwakke tot soms matige wind. Aan zee staat er een matige oostenwind die toeneemt tot vrij krachtig en draait naar het noordnoordoosten. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond bereiken enkele buien ons land vanaf Frankrijk. Lokaal kan dit gepaard gaan met een donderslag. Vannacht is het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of buien. De minima liggen tussen 5 en 8 graden.

Donderdag is het eerst wisselend tot soms zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Later op de dag wordt het droger vanaf het westen met opklaringen. Het wordt frisser met maxima van 8 tot 12 graden. De wind wordt matig en aan zee vrij krachtig uit noordwestelijke richtingen.

Vrijdag hangen er vrij veel wolken maar blijft het waarschijnlijk droog, al is er een kleine kans op een bui in het westen van het land. De maxima schommelen tussen 8 en 12 graden.

Zaterdag opnieuw veel wolken en in het uiterste zuiden van het land kans op wat lichte regen in de loop van de dag. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden.

Zondag wordt het wisselend bewolkt en kan er later op de dag hier en daar een bui vallen. Met maxima van 8 tot 12 graden is het nog altijd te fris voor de tijd van het jaar.

Maandag en dinsdag is het veelal wisselend bewolkt met kans op wat regen of een bui. Het wordt zowat 13 à 14 graden in het centrum van het land.