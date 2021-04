Opnieuw minder ziekenhuisopnames, maar nog 892 patiënten op intensieve zorg

Het aantal ziekenhuisopnames in ons land daalt. Er liggen nu nog 2.858 covidpatiënten in het ziekenhuis waarvan 892 op intensieve zorg. Verder stijgt het dagelijks aantal overlijdens met 5,8 procent en ook het aantal besmetting stijgt, zij het met 1 procent licht.

Het aantal ziekenhuisopnames na een coronabesmetting blijft dalen. Tussen 21 en 27 april zijn gemiddeld 210,4 coronapatiënten per dag opgenomen. Dat is 11 procent minder dan in de voorgaande periode, zo blijkt woensdagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal worden er nu 2.858 patiënten (-8 procent) verzorgd in de Belgische ziekenhuizen. 892 (-4 procent) mensen met covid-19 liggen op een afdeling intensieve zorg.

Tussen 18 en 24 april stierven per dag gemiddeld 39 mensen aan de ziekte, een stijging met 5,8 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. In totaal kostte het coronavirus nu al aan 24.104 mensen het leven.

Tussen 18 tot 24 april hebben elke dag gemiddeld 3.502 mensen positief getest op covid-19. Het gaat om een lichte stijging met 1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er werden dagelijks ongeveer 44.000 tests uitgevoerd. De positiviteitsratio blijft intussen voorzichtig dalen, tot 8,9 procent.

Het reproductiecijfer bedraagt 0,90. Een cijfer onder 1 geeft aan dat de epidemie aan het vertragen is.

In ons land hebben intussen al 2.748.282 mensen of 23,9 procent van de totale bevolking een eerste prik van een coronavaccin ontvangen. 754.153 van hen hebben ook al een tweede prik gekregen, goed voor 6,6 procent van de totale bevolking.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.