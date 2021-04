Real Madrid blijft steken op gelijkspel tegen Chelsea

Thibaut Courtois die zijn ploeg al vroeg rechthield en Karim Benzema die vanuit het niets een doelpunt maakte. Real Madrid kreeg een lesje in modern voetbal van Chelsea in de heenmatch van de halve finales van de Champions League, maar speelde alsnog 1-1 gelijk. The Blues zullen zich voor het hoofd slaan dat ze dit niet afmaakten. Voor Eden Hazard was niet meer dan een bijrol als invaller weggelegd.

Het heten twee ploegen te zijn die vooral verdedigend sterk zijn, Real Madrid en Chelsea. Dat zou dus wel een afwachtende heenmatch worden. Nou. Terwijl een zondvloed losbarstte boven het Estadio Alfredo Di Stéfano, slingerde het spel zich in razend tempo over en weer. Met een indrukwekkend Chelsea als protagonist en een amechtig Real vooral als lijdend voorwerp.

Negen minuten stond op de klok toen Chelsea-aanvaller Christian Pulisic met een bekeken kopbal zijn maatje Timo Werner helemaal alleen voor Thibaut Courtois zette. Vanop enkele meters van doel trapte die hard over de grond, maar onze nationale nummer één hield Real recht met een knappe voetreflex.

Het was dweilen met de kraan open. Pulisic mocht zomaar weglopen in de rug van Nacho en Raphaël Varane. Courtois kwam zijn doel uit, waarop de twee meegelopen verdedigers vreemd genoeg besloten allebei de lege doelmond te gaan verdedigen en hun keeper het op zijn eentje lieten rooien. De Limburger werd gedribbeld door de Amerikaan, die de bal hard tussen de twee verdedigers in binnen trapte. Courtois kon zijn ogen niet geloven.

Real Madrid kon met zijn eindeloze, voorspelbare gebrei amper gevaarlijk zijn. Het probeerde Chelsea het moeilijk te maken door hoog te gaan drukken, maar de Londenaars voetbalden er gewoon onderuit en waren zo elke keer gevaarlijk. Voorin stond Karim Benzema op een eiland. Toch forceerde de Fransman vanuit het niets bijna de 1-1. Hij zette zelf de aanval op en haalde dan van ver uit. De paal voorkwam de gelijkmaker.

Even later was het toch prijs - het spelbeeld was nochtans hetzelfde gebleven. Varane en Eder Militao kopten een vrije trap in het pak, Benzema controleerde met het hoofd en ramde de bal in het dak van het doel. Zinédine Zidane nam er een handdoekje bij om het water dat van zijn hoofd gutste op te drogen.

Invaller Hazard afgestopt

Bij de bezoekers ontpopte een nochtans bedrijvige Timo Werner zich meer en meer tot antiheld. Na zijn vroege misser oog in oog met Courtois bleef hij zich onzorgvuldig tonen in de afwerking. Een overhaaste trap vanuit een scherpe hoek: zijnet. Te lang talmen vanuit een kansrijke positie: afgeblokt. Het is hem dit seizoen in de Premier League ook al net wat te vaak overkomen. Chelsea stak Real de loef af, maar op de positie waar dat overwicht moest worden omgezet in doelpunten, was Real de betere.

Naarmate de wedstrijd vorderde, kregen de Spanjaarden echter meer en meer grip op het spel. Zidane rook dat er meer in zat en riep Eden Hazard, die tot dan in een dikke jas had lopen opwarmen voor nog 25 minuten. De tegenzet van Thomas Tüchel liet niet lang op zich wachten. Met drie nieuwe krachten probeerde hij een vermoeid Chelsea nieuw leven in te pompen.

Het kon echter niet verhinderen dat het tempo langzaam maar zeker uit de match verdween. Hazard deed wel nog pogingen een paar aanvallen langs links op te zetten, maar hij stond voortdurend tegen een overmacht. Hij werd telkens afgeremd nog voor hij in een gevaarlijke positie kan komen. Een kwartier voor tijd belandde een verdwaalde bal na een scrimmage in de zestien bij hem, maar net zoals afgelopen weekend koos hij niet voor het schot en legde hij de bal snel af. Veel vertrouwen spreekt daar niet uit.

En Chelsea? Dat leek zich meer en meer tevreden te stellen met de 1-1. Hakim Ziyech dreigde nog wel met een vrije trap, maar daar kende Thibaut Courtois geen enkele moeite mee.

Nooit klaar met Real

Op basis van de heenmatch is Chelsea veruit de winnaar op punten. De Londenaars hebben door het gelijkspel ook de beste papieren voor de terugmatch van volgende week woensdag. Alleen zal niemand daar zijn hand voor in het vuur durven steken: met dit Real ben je nooit klaar. Een goede doelman en een prima spits, daar verbloem je al heel veel mee. Wat moet dat dan zijn als Real effectief eens goed speelt?