Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) is drie dagen werkonbekwaam nadat hij werd achtervolgd en geslagen door een stel jongeren.

‘Zonet aangevallen, gestampt, geslagen en bijna beroofd tijdens een wandeling door Brussel. Politie is ter plaatse voor onderzoek.’ Dat zette Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) dinsdagavond op Twitter, met daarbij een filmpje waarin te zien is hoe hij achtervolgd wordt door enkele Brusselse jongeren.

Het incident deed zich voor in een sociale woonwijk op de grens van Jette en Laken. Vanden Borre zegt meermaals dat hij Brussels parlementslid is en dat de jongeren hem met rust moeten laten. Een van de jongeren vraagt Vanden Borre een aantal keer waarom hij aan het filmen is. Vlak voor het beeld ruw wegvalt is te zien hoe een jongere snel dichterbij komt.

‘Ze hebben me gestampt en daarna een slag in mijn gezicht gegeven’, zegt Vanden Borre aan de telefoon. ‘Daarna heb ik het op een lopen gezet. Ze bleven me nog een tijd volgen. Een van hen probeerde me de weg te versperren en mijn telefoon te pakken, maar dat is niet gelukt. Op het einde van de straat heb ik de politie kunnen bellen en die was vrij snel ter plaatse.’

Vanden Borre diende klacht in en heeft de filmpjes – hij filmde ook nog nadat hij de politie had gebeld – aan de politie overgemaakt. Na een onderzoek verklaarde de dokter hem drie dagen werkonbekwaam.

‘Ik ben erg geschrokken’, zegt Vanden Borre nog. ‘Ik woon hier in de buurt, en dit had ik niet verwacht. Zeker niet op klaarlichte dag. Hopelijk krijgen ze die gasten snel te pakken. Dit is helaas een dagdagelijkse realiteit in Brussel. Ik zie het als mijn taak om dit aan te klagen.’