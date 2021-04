Dimitri Van den Bergh heeft in het Duitse Niedernhausen op de vierde dag van de Super Series 3 het twaalfde Players Championship darttornooi gewonnen.

‘Dancing Dimi’ bewijst zo dat zijn sterke prestaties van de voorbije weken in de Premier League geen toeval waren. In een spannende finale versloeg hij de Nederlander van Duijvenbode, nog winnaar op de derde dag, met 8-7. Het is de eerste zege ooit voor de Merksemse darter in een Players Championship-tornooi.