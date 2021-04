De Nederlandse terrassen kunnen morgen beperkt weer klanten verwelkomen. Beperkingen opleggen om Belgen weg te houden is in de praktijk moeilijk. Dus staan veel uitbaters van cafés klaar om klanten van over de grens te ontvangen.

Maastrichts burgemeester Annemarie Penn-te Starke benadrukt dat de terrassen in Nederland nog altijd maar beperkt open zijn. ‘Die opening is met name bedoeld voor de eigen inwoners. We vragen Belgen nog ...