Dennis wint proloog Ronde van Romandië, Ineos-Grenadiers palmt volledig podium in

Op de openingsdag van de Ronde van Romandië heeft Rohan Dennis (Ineos-Grenadiers) de proloog naar Oron gewonnen. De Australiër werkte het korte parcours als snelste af en mocht de eerste gele leiderstrui aantrekken. Ploeggenoten Geraint Thomas en Richie Porte vervolledigden het podium van de dag, Ilan Van Wilder was beste Belg op een knappe twaalfde plaats.

Terwijl een flinke groep renners na de voorjaarsklassiekers in rust ging, schoot in Oron een volgende WorldTour-koers in gang voor een ander deel van het peloton. Als opwarmer voor de komende vijf dagen koers kregen de deelnemers van de Ronde van Romandië een proloog van amper 4,05 kilometer voor de wielen. Een helling van net geen kilometer, helemaal aan het eind van het parcours, kon toch al voor de eerste noemenswaardige verschillen zorgen in het algemene klassement.

Wereldkampioen Filippo Ganna, zijn ploegmaat Rohan Dennis en Europees kampioen Stefan Küng golden als de belangrijkste kanshebbers voor de dagzege en de eerste leiderstrui die daaraan vasthing, maar die laatste beet vroeg op de dag de tanden stuk op de tijd van zijn landgenoot Stefan Bissegger. Die klokte 5:37, terwijl Küng zes seconden trager deed dan de tijdritwinnaar van Parijs-Nice. Ze zouden er respectievelijk vijfde en veertiende mee worden.

De rit van Bissegger bleek nog een flink stuk sneller te kunnen: Dennis verpulverde de beste tijd met elf seconden en nestelde zichzelf zo in de ‘hot seat’. Die andere tijdritspecialist van de Ineos Grenadiers, gedoodverfd favoriet Ganna, slaagde er op zijn beurt niet in om in de buurt van Dennis te komen: de Italiaanse hardrijder was aan het tussenpunt al vier seconden trager en verloor op de aankomststreep zelfs vijftien seconden. Het leverde de wereldkampioen uiteindelijk pas de negende plaats op.

Ook alle andere renners die in het laatste wedstrijduur van start waren gegaan, beten de tanden stuk op de tijd van Dennis. Twee ploegmaats kwamen nog het dichtste in de buurt: Geraint Thomas en Richie Porte eindigden allebei op negen seconden van hun Australische ploegmaat, en deden daarmee met z’n tweeën de beste zaak onder de klassementsrenners. De Fransman Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) was de eerste niet-Ineos renner in de uitslag, op plek vier.

Ilan Van Wilder was de beste Belg van de dag. In de vlakke aanloop gaf hij amper twee seconden toe op Dennis, aan het eind keek hij tegen een achterstand van zestien seconden aan. Daarmee werd de 20-jarige Vlaams-Brabantse klassementsrenner twaalfde, en deed hij dus een prima zaak in zijn gooi naar een goed eindresultaat. Geen van de andere tien gestarte Belgen slaagde erin de top twintig te halen.

Klimmen

Woensdag wordt de eerste van drie heuveletappes op rij afgewerkt. Het peloton trekt van Aigle, waar de Internationale Wielerunie UCI zijn hoofdzetel heeft, naar Martigny. De tocht van 168,1 kilometer gaat over wegen die waren voorzien voor het wereldkampioenschap van 2020, dat door corona uiteindelijk verhuisde naar Italië. Het gros van de rit bestaat uit vier lokale lussen met daarin telkens twee hellingen van derde categorie: de Produit (2,6 km aan 7,2 procent) en de Chamosson (2,2 km aan 5,9 procent). Na de laatste klim is het wel nog twintig kilometer tot de aankomst.

Uitslag:

1. Rohan Dennis in 5’26”

2. Geraint Thomas +9”

3. Richie Porte +9”

4. Rémi Cavagna +11”

5. Stefan Bissegger +11”

6. Jan Tratnik +13”

7. Jesús Herrada +14”

8. Marc Hirschi +15”

9. Filippo Ganna +15”

10. Mattia Cattaneo +15”