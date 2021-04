Man aangehouden voor moord in Tielt

In het onderzoek naar een moord begin maart in Tielt heeft de Brugse onderzoeksrechter een verdachte aangehouden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het is nog niet duidelijk hoe de man in het vizier van de speurders gekomen is.

De hulpdiensten werden op zaterdagavond 6 maart rond 22.50 uur opgeroepen voor een steekpartij op de openbare weg in het centrum van Tielt. Leander Quintyn (32) werd even later zwaargewond aangetroffen in de Felix D’Hoopstraat, tussen de huisnummers 2 en 14. De dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek. Het Brugse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord, maar in eerste instantie konden geen verdachten gearresteerd worden.

In die omstandigheden deden politie en parket snel een oproep aan mogelijke getuigen om zich te melden. Daarnaast werd aan mensen uit de omliggende straten gevraagd om beelden van hun bewakingscamera’s te bezorgen. De speurders waren vooral op zoek naar beelden tussen 22 uur en middernacht. Ook dashcambeelden van mensen die op dat moment door het centrum van Tielt reden, waren welkom.

In het onderzoek naar de moord werden op 23 maart al drie mensen opgepakt voor verhoor. Bij gebrek aan ernstige aanwijzingen werden ze de volgende dag allemaal opnieuw vrijgelaten.

Maandagavond werd echter opnieuw een verdachte gearresteerd. De man werd wel voorgeleid en ondertussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. ‘In het belang van het onderzoek worden op vraag van de onderzoeksrechter momenteel geen nadere gegevens gecommuniceerd omtrent zijn identiteit of zijn motief’, klinkt het bij het parket.

Vrijdag zal de verdachte in Brugge voor de raadkamer verschijnen.