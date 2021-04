De olympische vaccinatiecampagne komt op gang: woensdag komen zo’n 120, 130 olympiërs langs op het vaccinatiecentrum op de Heizel. Zo’n 170 waren uitgenodigd.

Olav Spahl, delegatieleider: ‘We zijn enorm tevreden dat we een week na de beslissing dit kunnen. Want wie nu nog besmet wordt, brengt sowieso de olympische voorbereiding in het gedrang.’