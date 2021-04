Amsterdam loopt toch vol tijdens atypische Koningsdag

De Nederlandse koning Willem-Alexander is dinsdag samen met zijn gezin naar Eindhoven getrokken om er Koningsdag te vieren op de technologiecampus. In Amsterdam werd het ondertussen echter zo druk dat iedereen werd opgeroepen om niet naar de hoofdstad af te zakken.

Normaal vieren de Nederlanders de verjaardag van de vorst uitbundig, met festiviteiten in het hele land, die al de avond voordien aanvangen. Koningsdag zelf is een nationale feestdag, en het hele land lijkt dan in een oranje rommelmarkt of buurtfeest herschapen.

Door corona is dat dit jaar niet zo: festiviteiten zijn nog steeds niet toegelaten bij onze noorderburen. Zelfs de terrasjes blijven er nog tot woensdagmorgen gesloten. Dat weerhield veel Nederlanders er echter niet van om naar de Amsterdam te trekken om daar van het lentezonnetje te genieten. De politie besloot door de druk zelfs verschillende parken af te sluiten, waaronder het grote Vondelpark in het hart van de stad. Wie nog niet in de stad is, krijgt het advies weg te blijven, en wie er wel is mag zich niet in groepjes over straat begeven.

?? Het is op dit moment te druk in Amsterdam. Kom hier niet naartoe!



? Ga weg als het te druk is

?? Houd 1,5 meter afstand

?? Maximale groepsgrootte: 2 personen of 1 huishouden #VermijdDrukte pic.twitter.com/AreJuTYR7U — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) April 27, 2021

Amsterdam is geen alleenstaand geval. Ook in Utrecht heeft het gemeentebestuur opgeroepen om niet meer naar het centrum af te zakken. Nederlandse media melden ook grote samenscholingen in steden als Haarlem, Maastricht en Tilburg

The Streamers

Het Nederlandse koningshuis vierde dit jaar Koningsdag op het terrein van de Tech Campus in Eindhoven. De koning en zijn gezin werden er onthaald met optredens, een regioquiz en een talkshow.

In de namiddag mocht de koning in Den Haag de repetitie van het optreden van The Streamers bijwonen. Die gelegenheidsband met onder meer Guus Meeuwis en Thomas Acda geeft dinsdagavond een livestreamconcert vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen. Dat concert vervangt het traditionele volksfeest op het Amsterdamse museumplein.

Nationale toost

Koningsdag wordt, net als vorig jaar, afgesloten met een Nationale Toost. Ook de koning zal daaraan deelnemen. Vorig jaar bleef Willem-Alexander wel de hele dag thuis. De viering werd toen omgedoopt tot ‘woningsdag’.