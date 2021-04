Werken op de E313 eisen derde dode in evenveel weken

In de staart van de file die na een eerder ongeval was ontstaan op de E313, kwam een jonge vrouw maandagmiddag om het leven. De dertigjarige vrouw, bekend als influencer op sociale media, is het derde dodelijke slachtoffer op het stuk autosnelweg in drie weken.

Maandagvoormiddag gebeurde een aanrijding tussen een paardentruck en een vrachtwagen ter hoogte van Geel-Oost, waardoor de E313 een tijdlang volledig versperd was. In de staart van de file, op het grondgebied van Tessenderlo, reed de vrouw omstreeks 12.30 uur in op een vrachtwagen.

De brandweer van de zone Zuid-West Limburg werd opgeroepen om haar te bevrijden. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd de 30-jarige vrouw te reanimeren, maar ze bezweek ter plaatse aan de opgelopen letsels. De rechterrijstrook was versperd in de richting van Antwerpen. De linkerrijstrook bleef berijdbaar. De dodelijke aanrijding veroorzaakte een file tot aan het complex in Beringen.

Signalisatie al verschillende keren opgedreven

Eerder kwamen al twee mensen om. Vrijdag 9 april reed een bestelwagen in op een vrachtwagen in de staart van de file. De bestuurder kwam om. De maandag nadien gebeurde hetzelfde, en liet de passagier van de bestelwagen het leven.

Het agentschap Wegen en Verkeer heeft na die twee eerste dodelijke ongevallen extra signalisatie geplaatst, terwijl er al meer signalisatie stond dan wettelijk is voorzien. Gilles Van Goethem, Antwerps woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer, lijkt niet goed te weten hoe het beter kan. ‘We leveren al heel wat inspanningen op het vlak van signalisatie. We bekijken het voortdurend.’

Politiecontroles reeds opgevoerd

Hij wijst ook naar de opgevoerde politiecontroles. ‘Daar zal de politie nog meer op inzetten. Ze controleren op snelheid en op afleiding achter het stuur, zoals gsm-gebruik.’ Die twee factoren zouden een belangrijke oorzaak van de ongevallen kunnen zijn, die zich in het merendeel van de gevallen in de staart van de file voordoen.

• Extra snelheidscontroles en signalisatie op E313 in Geel

Vorige woensdag legde de politie alvast stevige cijfers voor. Niet minder dan 4.182 bestuurders lieten zich gedurende de 72 uur tussen zaterdag 17 en dinsdag 20 april op overdreven snelheid betrappen door een mobiele flitspaal in de buurt van Geel-Oost in Eindhout (Laakdal). Daar begint de aanloopzone voor de werken. De maximumsnelheid bedraagt er 70 km per uur.

Vorige week dinsdag was er een beperkte controleactie op afleiding achter het stuur in de zone tussen de oprit Ham en Herentals-Oost. Ondanks de zichtbare politieaanwezigheid resulteerde die in elf vaststellingen van dergelijke overtredingen.

De jonge vrouw om wie het gaat is influencer Kelly Scheppers. Ze had meer dan 13.000 volgers op Instagram en meer dan 80.000 volgers op Tiktok.