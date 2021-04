Met het mislukken van het loonoverleg ligt de munitie klaar voor de PVDA/PTB om voluit te schieten op de socialisten.

‘We kunnen concluderen dat het overleg voorbij is’, laat het ACV via zijn woordvoerder weten. ‘Het is onmogelijk om een loonakkoord te sluiten over een loonsverhoging van 0,4 procent die dan nog eens ...