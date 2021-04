Bayern haalt trainer Nagelsmann weg bij RB Leipzig

Foto: Pool via REUTERS

Voetbalclub Bayern München heeft trainer Julian Nagelsmann weggehaald bij concurrent RB Leipzig. De 33-jarige Duitser gaat vanaf 1 juli aan de slag bij Bayern.

Nagelsmann ondertekende een contract tot 2026 in Beieren. Welk bedrag Bayern betaalt voor de ‘coming man’ in de trainerswereld werd niet meegedeeld door de club. Volgens SPORTBild en transferjournalist Fabrizio Romano gaat het om een recordsom van 25 miljoen euro.

Bayern moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Hansi Flick iets meer dan een week geleden aangaf na dit seizoen te willen vertrekken bij de Duitse recordkampioen. Het is algemeen geweten dat de coach een moeilijke relatie heeft met clubbestuurder en ex-speler Hasan Salihamidzic. Ook de vacante positie van Duits bondscoach na het komende EK is een mogelijke reden voor het vertrek van Flick. Hij zou de nieuwe baas van Die Mannschaft worden, terwijl Salzburg-trainer Jesse Marsch Nagelsmann zal opvolgen bij Leipzig.

Flick nam vorig seizoen over na het ontslag van Niko Kovac. Hij loodste Bayern ondertussen al naar liefst zeven prijzen, waaronder de titel en de Champions League. Dit seizoen verloopt het iets moeizamer, met een vroegtijdige uitschakeling in de beker en op het kampioenenbal. De titel ligt echter weer binnen handbereik.

Nagelsmann speelde zelf een tijdlang als verdediger bij de reserven van München 1860 en FC Augsburg, maar kapte er al op z’n 21ste mee. Sindsdien gooide hij zich op het trainersvak. Eerst bij de jeugd van Augsburg, daarna bij de U17 van München 1860 en die van Hoffenheim. In februari 2016 werd hij trainer bij Hoffenheim, op z’n 29ste dus. Leipzig plukte hem daar in de zomer van 2019 weg en twee jaar later volgt dus de grote stap naar Bayern.

Op zijn palmares staat voorlopig enkel de Duitse titel bij de U19 met Hoffenheim. Nagelsmann leidde de A-ploeg wel naar de Europa League én Champions League. Dit seizoen is hij met Leipzig op weg naar de tweede plaats in de Bundesliga, vorig seizoen werd hij met de club derde en bereikte Leipzig de halve finales van de Champions League.