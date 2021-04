Grieks Europarlementslid in Brussel opgepakt

Ioannis Lagos (48) is kort na de middag opgepakt aan zijn huis in Brussel. Dat bevestigt het Brusselse parket. Lagos heeft een verleden bij de neonazistische Gouden Dageraad. Zijn aanhouding is het gevolg van een Europees aanhoudingsbevel.

Lagos zetelt als onafhankelijke in het Europees Parlement, maar hij heeft een lang verleden als lid van de Griekse neonazipartij Nieuwe Dageraad. Hij zat zeven jaar in het parlement voor Nieuwe Dageraad tot hij verkozen werd als Europarlementslid. Toen ging hij zetelen als onafhankelijke.

Waarom Lagos werd opgepakt, wilde het Brusselse parket (nog) niet zeggen, maar alles wijst erop dat de arrestatie het gevolg is van een recente veroordeling. De parlementaire immuniteit van Lagos werd vannacht door het Europees Parlement opgeheven.

Hij werd in oktober vorig jaar in Griekenland veroordeeld tot dertien jaar cel als een van de leiders van Gouden Dageraad, die door de rechter een criminele organisatie werd genoemd die tal van gewelddaden pleegde tegenover andersdenkenden. Leden van Gouden Dageraad vermoordden onder meer de rapper Pavlos Fyssas. In het Europees Parlement liet Lagos zich vooral opvallen toen hij een Turkse vlag verscheurde.