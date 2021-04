ACV: ‘Loonakkoord is niet mogelijk’

Het bestuur van de christelijke vakbond ACV heeft zonet definitief een streep getrokken onder de onderhandelingen van een loonakkoord.

‘We kunnen concluderen dat het overleg voorbij is’, laat het ACV via zijn woordvoerder weten. ‘Het is onmogelijk om een loonakkoord te sluiten over een loonsverhoging van 0,4 procent die dan nog eens berekend werd met sjoemelsoftware.’ Het ziet er dan ook naar uit dat het definitief over and out is met de loononderhandelingen. Gisteren heeft het bestuur van het ABVV al vastgesteld dat ‘het water te diep is (DS 27 april). Binnen de Groep van Tien, de vergadering van werkgevers en werknemers, was nog een tijdslot afgesproken om eventueel morgen nog te vergaderen, maar voorlopig ligt nog geen vergadering vast en het ACV wijst er op dat het ook geen zin meer heeft.

De vakbond wijst er wel op dat ze nog graag wil spreken over andere prangende dossiers zoals de landingsbanen, de eindeloopbaan en het optrekken van de minimumlonen. Dossiers die ten vroegste na 1 mei – de Dag van de Arbeid – zullen opgepikt worden, als de werkgevers zich al bereid verklaren om daarover te willen onderhandelen.