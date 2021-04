Ook Cactusfestival en Suikerrock opnieuw een jaar uitgesteld

Zowel het Brugse Cactusfestival als Suikerrock in Tienen wordt opnieuw een jaar uitgesteld. Veel schiet er niet meer over van de Belgische festivalzomer.

Het Overlegcomité van vorige week bracht nog niet veel duidelijkheid over de organisatie van evenementen komende zomer. Daarom zien de organisaties van het Cactusfestival in Brugge en Suikerrock in Tienen zich genoodzaakt om de edities van dit jaar uit te stellen naar volgend jaar. Eerder gooiden ook Graspop, Couleur Café en Rock Werchter al de handdoek in de ring, Tomorrowland hoopt op het einde van de zomer nog te kunnen plaatsvinden.

‘Cactusfestival draait in de eerste plaats om goeie muziek, maar evenzeer om samen zijn, dansen en genieten zonder regels en beperkingen, in alle vrijheid. En daar willen we niet op inleveren’, zegt de organisatie van het Brugse muziekfestival over de beslissing tot uitstel. Voor de editie van 2021 waren nog geen namen aangekondigd en ook de ticketverkoop was nog niet gestart. De nieuwe editie staat gepland op 8, 9 en 10 juli 2022.

‘Het is niet onze favoriete beslissing, en ze werd niet licht genomen, maar ze zat eraan te komen’, klinkt het in de persmededeling van Suikerrock. ‘De onzekere situatie maakt het onmogelijk om nog een volwaardig Suikerrock op poten te zetten, zoals onze fans dat van ons verwachten. Een bittere pil voor onze organisatie, maar ook voor onze medewerkers, sponsors, leveranciers, onze artiesten en hun entourage. En wederom een teleurstelling voor de fans en vrienden van Suikerrock.’

Voor deze zomer werkt de organisatie wel aan een alternatief. Er liggen plannen op tafel, maar die worden pas bekendgemaakt wanneer het definitief duidelijk is wat er toegelaten wordt. Tickets voor de editie van deze zomer blijven geldig voor volgend jaar. Het festival vindt dan plaats van donderdag 28 juli tot zondag 31 juli 2022.