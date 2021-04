Pas op 18 mei uitspraak in beroep over ontbreken pandemiewet

Op 18 mei wordt pas duidelijk of het hof van beroep de Brusselse rechter in kort geding volgt in haar veroordeling van de Belgische staat.

De rechter in kort geding had geoordeeld dat de coronamaatregelen geen gedegen wettelijk basis hadden en gaf de regering een maand de tijd om die basis te voorzien. Die termijn loopt eind deze maand af.

De nieuwe pandemiewet moet de nieuwe wettelijke basis vormen voor de coronamaatregelen, maar het is zo goed als uitgesloten dat die wet nog voor het einde van deze week wordt goedgekeurd door het parlement. Ze wordt immers woensdag voor het eerst besproken in de commissie Binnenlandse Zaken. N-VA-fractieleider Peter De Roover sprak vanmorgen van een spookontwerp, omdat hij de tekst nog altijd niet officieel heeft gekregen. CD&V-Kamerlid Franky Demon repliceerde daarop dat zijn fractie de tekst vanmorgen om 8.42 uur naar de N-VA-fractie had gemaild. Dat is natuurlijk nog net iets anders dan de ‘officiële’ neerlegging van de tekst in het parlement. De tekst kan nu elk moment op de site van de Kamer bekendgemaakt worden.

Als de pandemiewet tegen het einde van de week niet is goedgekeurd, begint een dwangsom van 5.000 euro per dag te lopen. Het is aan de eisende partij, de Mensenrechtenliga, of ze die dwangsom dan al zal beginnen opeisen. Het is immers de gewoonte dat daarmee nog gewacht wordt zolang een beroepsprocedure loopt. Als de rechter in beroep de beschikking in eerste aanleg volgt, kan nog altijd het volledige bedrag opgeëist worden.

De pandemiewet mag dan wel tegen het einde van de week niet goedgekeurd geraken, de kans is wel groot dat ze tegen 18 mei – de dag dat het hof van beroep zich zal uitspreken – wel al door het parlement is geloodst.