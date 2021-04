KU Leuven trekt controversiële reclameslogan in

De KU Leuven heeft de reclameslogan ‘Want jij bestelt geen ‘ndrangheta als dessert’ ingetrokken. De slogan, die bedoeld was om potentiële studenten geïnteresseerd te maken in het bijhorend onderzoek naar verzet tegen de Italiaanse maffiafamilie, maakte heel wat los bij de Italiaanse gemeenschap in België. De Leuvense universiteit benadrukte in een persbericht dat het ‘nooit de bedoeling was om iemand te kwetsen’.

De controversiële slogan paste in een bredere reclamecampagne van de KU Leuven voor verschillende bacheloropleidingen. Er waren 23 zogenaamde onderzoeksstories uitgelicht en voorzien van een slogan. De campagne wilde het onderzoekswerk en het onderwijs van de opleiding Toegepaste Taalkunde aan de Antwerpse campus van de KU Leuven in de verf zetten. Het verscheen daarom op bussen en bushokjes van De Lijn in Antwerpen.

Stefano Lucchesi (40) was een van de Italianen die aanstoot namen aan de slogan. ‘Italianen van over de hele wereld zeggen: ‘genoeg’!’ Volgens hem werkte de slogan van de KU Leuven de stereotypes over Italianen en de maffia in de hand: ‘De slogan is waarschijnlijk met de beste bedoelingen uitgebracht. Het zijn evenwel dit soort subtiele uitdrukkingen die onze diverse samenleving beïnvloeden.’

Het onderzoek waarnaar de slogan hintte, spitste zich toe op de manier waarop de antimaffiabeweging in Italië aan het werk gaat om de greep van onder andere de ‘ndrangheta op de samenleving te verzwakken. Het belang en de relevantie van het onderzoek werden in het persbericht door de Italiaanse ambassade en de Leuvense universiteit samen erkend. Ook professor taalkunde, Paul Sambre, die het onderzoek uitvoerde, blijft erachter staan: ‘Het doel van het onderzoek was een rijk geschakeerde maatschappelijke discussie mogelijk maken’, reageerde hij.