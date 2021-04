58 reizigers met valse covid-test betrapt op Brussels Airport

In de week van 19 tot 25 april betrapte de luchthavenpolitie van Brussels Airport 58 mensen die met een vals attest van een negatieve covid-test naar het buitenland wilden reizen. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

‘Als de luchthavenmedewerkers vermoeden dat iemand met een vals attest van een negatieve covid-test naar het buitenland wenst te reizen, zullen zij de luchthavenpolitie erbij roepen’, zegt procureur van het parket Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch. ‘Die kan snel controleren of het voorgelegde attest al dan niet vervalst is. Is dat het geval, worden de documenten in beslag genomen, wordt er proces-verbaal opgesteld en kan de betrokkene niet reizen. Hij of zij krijgt dan de mogelijkheid om een minnelijke schikking van 750 euro te betalen.’

Wie niet betaalt, kijkt op tegen een dagvaarding voor de correctionele rechtbank en riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete tot 2.000 euro. ‘Dat is een correctionele veroordeling die ook op je strafblad komt’, waarschuwt de procureur in De ochtend.

Omdat er op één week tijd al 58 personen zijn betrapt op de luchthaven, worden de controles opgevoerd. ‘Dit gaat om en hardnekkige minderheid’, aldus de procureur. ‘Maar deze enkelingen hypothekeren het veilig reizen van al wie wel in orde is en een echte negatieve covid-test kan voorleggen.’

Het merendeel van de 58 overtreders had een vast adres in België. Reizen naar het buitenland is sinds 19 april weer mogelijk, maar bij terugkeer moet de reiziger een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen. Om misbruiken tegen te gaan heeft het College van procureurs-generaal richtlijnen uitgevaardigd over de vervolging van personen die dergelijke PLF’s of attesten over covid-tests vervalsen.

Concreet voorzien die dat personen die dergelijke valse documenten aanmaken of gebruiken, onmiddellijk gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Parketten kunnen er wel voor kiezen eerst nog een minnelijke schikking van 750 euro voor te stellen. Dat laatste is wat het parket Halle-Vilvoorde besloten heeft te doen voor de mensen die via Brussels Airport reizen.