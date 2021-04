Belgian Tornado Jonathan Sacoor breekt met Amerikaanse universiteit na conflict over WK estafette

Het conflict over het WK estafette, komend weekend in Polen, heeft zijn sporen nagelaten. Jonathan Sacoor breekt met zijn Amerikaanse universiteit in Tennessee. En hij vergezelt, ondanks het negatieve advies van zijn unief, de Belgian Tornados.

Als zijn coronatest negatief is, kan Sacoor vandaag op het vliegtuig stappen vanuit Amerika en kan hij komend weekend deel uitmaken van de Belgian Tornados op de World Relays. Dat officieuze WK in Polen is een test voor de 4x400m in de aanloop naar de Spelen. Sacoor gaat met zijn deelname tegen het advies in van de universiteit, die onder meer wil dat hij in Amerika blijft voor een meeting die dan wordt georganiseerd en om de coronarisico’s te beperken. Zo reizen de Amerikaanse 4x400m-ploegen niet af naar het WK estafette. Eerder dit seizoen had Sacoor groen licht gekregen om af te zakken naar de World Relays. De onvrede over het dispuut en de aanpak zitten zo diep dat Sacoor breekt met de universiteit, waar hij via een beurs topsport en universiteitsstudies businessmanagement combineert.

Het plan is om deze termijn nog af te maken, en in juni definitief te kappen met de University of Tennessee en de Amerikaanse coach die hem daar opvolgt. Sacoor stopt niet met studeren maar hij zal op individuele basis voortstuderen. Hij blijft ook bij Jacques Borlée, zijn hoofdcoach.

Vanaf juni is het de laatste rechte lijn richting Tokio, waar de Belgian Tornados een van de schaduwfavorieten zijn voor een medaille. De aanwezigheid van Sacoor is meer dan welkom. Julien Watrin en Christian Igacuel haakten eerder geblesseerd af. En ook Jonathan Borlée is op de sukkel, in die mate dat ten laatste woensdag de knoop wordt doorgehakt of hij kan worden ingezet dit weekend.