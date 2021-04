Probleem met dubbele betalingen bij Carrefour opgelost

Supermarktketen Carrefour heeft afgelopen weekend verschillende meldingen gekregen van dubbele betalingen. Het probleem is intussen opgelost en het bedrag wordt binnen enkele dagen terugbetaald.

Verschillende klanten die afgelopen weekend hun boodschappen bij Carrefour met een betaalkaart hebben betaald, merkten op dat het bedrag van hun kassaticket tweemaal van hun rekening is gegaan. Carrefour bevestigt dat er iets is fout gelopen met het versturen van de transacties naar de banken. ‘Elk betaalbestand is twee keer naar de bank gestuurd, waardoor de betaling dubbel is uitgevoerd. De fout ligt dus niet bij Carrefour, maar bij betaalbeheerder Worldline’, zegt Siryn Stambouli, woordvoerder van Carrefour België.

Worldline heeft maandag alle systemen grondig onderzocht, maar heeft geen fouten vastgesteld. ‘We hebben het met alle afdelingshoofden bekeken en er is bij ons geen fout gemaakt’, zegt woordvoerder Eric Spapens. ‘Ook al onze andere klanten hebben afgelopen weekend geen problemen ondervonden. Het gaat duidelijk om een appreciatiefout bij Carrefour.’

Alleen in België

Volgens Carrefour heeft het probleem zich alleen voorgedaan in België en is het intussen opgelost. ‘We hebben het probleem voorgelegd aan de banken en alle lopende betalingen geannuleerd’, aldus Carrefour. ‘Klanten waarbij de betaling twee keer is uitgevoerd, zullen zo snel mogelijk worden terugbetaald.’

Als het bedrag tegen het einde van de week nog niet terug op jouw rekening staat, raadt Carrefour aan om jouw bank te contacteren. Wie met elektronische maaltijdcheques betaalde, werd niet dubbel aangerekend.