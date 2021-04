Opnames W817-film van start

Meer dan 50.000 fans hebben hun ticket al gekocht, maar de opnames van de film van de Ketnet-jongerenreeks W817 ­beginnen nu pas.

Alles komt terug, ook de Ketnetreeks W817. Die liep van 1999 tot 2003 op de jongerenzender van de openbare omroep en speelde zich af in een studentenhuis waarin een aantal jongeren samenwoont. Achttien jaar na de laatste aflevering moet de film 8eraf! inkijk bieden in hoe de kotgenoten ouder geworden zijn. Of ze ook wijzer werden, moet nog blijken.

Het plan voor de film ontstond vorig jaar. Toen lanceerden de acteurs zelf een oproep dat de film alleen maar gemaakt zou worden als 50.000 fans op voorhand een ticket kochten. Dat gebeurde in minder dan een maand.

De coronapandemie leidde tot uitgestelde opnames, maar die zijn nu alsnog ­begonnen. Dit najaar zou 8eraf! in Vlaamse cinemazalen moeten belanden.

De volledige originele cast, met onder anderen Kadèr Gürbüz (Birgit) en Aron Wade (Akke) is opnieuw aan boord. Onder anderen Clara Cleymans en Sofie Van Moll spelen bijrollen. Ook de oorspronkelijke scenaristen Bram Renders en Bart Vaessen en regisseur Pietje Horsten werken mee.