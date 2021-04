Aantal ziekenhuisopnames blijft lichtjes dalen

Terwijl het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens licht dalen, stijgt het aantal besmettingen met 2 procent. Intussen is al drie op de 10

De Belgische ziekenhuizen hebben tussen 20 en 26 april gemiddeld 220,7 coronapatiënten per dag opgenomen. Dat is vijf procent minder dan in de voorgaande zevendaagse periode, zo blijkt dinsdagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de ziekenhuizen liggen momenteel 2.952 patiënten (-6 procent), onder wie 892 op een afdeling intensieve zorg (-6 procent).

Tussen 17 en 23 april stierven per dag gemiddeld 38,4 mensen aan covid-19, een daling met 1,5 procent in vergelijking met de voorgaande periode. In totaal kostte het coronavirus nu al aan 24.065 mensen het leven in ons land.

In de periode van 17 tot 23 april hebben elke dag gemiddeld 3.540 mensen positief getest op covid-19, een lichte stijging met 2 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er werden dagelijks ongeveer 42.400 tests uitgevoerd. De positiviteitsratio daalde lichtjes tot 9,2 procent.

Volg hier al het recente nieuws over het coronavirus in ons land

Het reproductiecijfer blijft met 0,93 onder 1, wat aangeeft dat de epidemie aan het vertragen is.

In ons land hebben intussen al 2.682.515 mensen of 23,3 van de totale bevolking een eerste prik van een coronavaccin ontvangen. 749.333 van hen hebben ook al een tweede prik gekregen, goed voor 6,5 procent van de totale bevolking.