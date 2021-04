Eén vrouw op de tien had miskraam

Wereldwijd heeft al één vrouw op de tien een miskraam gehad. Dat staat in een rapport dat dinsdag is gepubliceerd in The Lancet. Het probleem wordt ‘al veel te lang geminimaliseerd’, met name op psychologisch vlak, zo klaagt het wetenschappelijke blad aan.

De auteurs van het rapport ramen dat elk jaar ongeveer 23 miljoen miskramen plaatsvinden in de wereld. Dat is 15 procent van het totale aantal zwangerschappen. ‘Elke minuut gaan 44 zwangerschappen verloren’, zo blijkt uit één van de drie studies in het rapport.

Op basis van eerdere studies die de voorbije 20 jaar werden gepubliceerd ramen de vorsers dat 10,8 procent van de vrouwen een miskraam heeft gehad. Minder frequent zijn het aantal herhaalde miskramen. 1,9 procent van de vrouwen overkwam het twee keer, 0,7 procent drie keer.

Risicofactoren

Chromosomale afwijkingen, de leeftijd van de moeder en in mindere mate de vader, een zeer lage of hoge body mass index, blootstelling aan pesticiden, stress, tabak en alcohol zijn enkele van de factoren die tot een hoger risico op een miskraam kunnen leiden.

Onderzoek wees ook uit dat het risico hoger ligt bij zwarte vrouwen. De analyse van gegevens over 4,6 miljoen zwangerschappen in zeven landen suggereren dat zwarte vrouwen 43 procent meer risico op een miskraam hebben.

Psychologische begeleiding

The Lancet laakt het stilzwijgen rondom miskramen en hamert op meer psychologische begeleiding en steun. ‘Tal van vrouwen klagen over een gebrek aan empathie na een miskraam: sommigen krijgen geen enkele uitleg, en de enige raad die men hen geeft, is opnieuw proberen’, klaagt professor Siobhan Quenby van de universiteit van Warwick, een van de auteurs van het rapport, aan.