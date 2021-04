Woordvoerder van collectief L’Abîme wordt dinsdag ondervraagd door Brusselse politie

De woordvoerder zou zich morgenvroeg zelf aanmelden bij de politie van Brussel-Elsene.

De woordvoerder zal verhoord worden voor het niet naleven van de geldende coronamaatregelen, dat meldde die zelf. Op 1 mei wil l’Abîme, het collectief achter La Boum, opnieuw een feest organiseren in het Ter Kamerenbos.

De politie van Brussel-Elsene geeft geen commentaar en verwijst naar het parket van Brussel. Het parket geeft ook geen commentaar.

Op 1 april vond een eerste nepfestival plaats van L’Abîme. La Boum, dat toen als een hoax werd beschouwd, bracht in het Ter Kamerenbos tussen 1.500 en 2.000 mensen bijeen, volgens de schatting van de politie. Het collectief organiseerde een tweede feest op 2 april.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden schreef eerder deze maand een open brief aan de jeugd, en probeerde de organisatoren rechtstreeks te contacteren, tot nu zonder resultaat. Het collectief schreef ook een open brief naar de minister : ‘Zonder antwoord of als uw antwoord niet tegemoet zou komen aan het legitieme ongeduld van de jeugd, is de kans groot dat een nieuwe burgerbeweging zou ontstaan om ons recht om samen te komen en feest te vieren op te eisen’, klonk het. ‘Wij zouden ons dan gelegitimeerd zien om te doen wat we aan de lijdende jeugd beloofd hebben, door in alle steden illegale feesten te organiseren en deze burgerbeweging te verspreiden.’