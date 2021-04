Een vrijstaand huis werd vorig jaar 5 procent of 15.000 euro duurder in ons land. In steden als Gent en Antwerpen moest u zelfs 40.000 tot 50.000 euro extra ophoesten. Ook appartementen werden fors duurder.

1 Huis met tuin overal in België fors duurder

Een huis met een tuin in open ­bebouwing kostte vorig jaar zo’n 315.000 euro. Dat is een prijsstijging met 5 procent of 15.000 euro. De prijzen van huizen ...