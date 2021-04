Ursula von der Leyen: ‘Mijn behandeling in Ankara was te wijten aan mijn vrouw-zijn’

De voorzitster van de Europese Commissie maakte haar frustratie vandaag duidelijk in het Europees Parlement. De plooien tussen Michel en Von der Leyen nog niet glad gestreken.

Tijdens een debat in het Europees Parlement deed Ursula von der Leyen geen enkele moeite om te verbergen dat haar relatie met Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, nog altijd gespannen is na het sofa-incident bij hun bezoek aan de Turkse president Erdogan. De voorzitster van de Commissie moest daar vrede nemen met een plaats in een zetel, terwijl Michel naast Erdogan plaatsnam in twee stoelen vooraan.

Michel had het opnieuw over een protocollair incident en bezwoer dat de protocollaire diensten van de Commissie en de Raad zullen zorgen dat zo’n incident zich niet meer voordoet.

Het gaat niet om protocol, zei Von der Leyen onmiddellijk na Michel. ‘Ik voelde me gekwetst en alleen, als vrouw en als Europeaan. Dit gaat naar de kern van waar onze Unie voor staat. We hebben nog een hele weg af te leggen vooral vrouwen als gelijken worden behandeld.’ Voor haar bestaat er geen twijfel: ‘Ik ben de eerste vrouwelijke voorzitter van de Commissie. Dat is ook hoe ik dacht in Turkije behandeld te zullen worden: als de voorzitter van de Commissie. Ik vind in de Europese verdragen geen enkele rechtvaardiging voor de manier waarop ik behandeld werd. Wat in Ankara gebeurde, kwam omdat ik een vrouw ben.’

Namens de Europese Conservatieven dankte Assita Kanko (N-VA) Von der Leyen voor het feit dat ze ‘haar hart durfde openen. Veel vrouwen herkennen zich in wat Von der Leyen voelde.’