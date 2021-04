Sihame El Kaouakibi: ‘Mijn vechtlust is op’

In een reactie op Instagram laat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibbi (ex-Open VLD) weten ‘de beslissingen te aanvaarden die genomen worden’. Vanmiddag besloot het Antwerps college de samenwerking met Let’s Go Urban stop te zetten.

‘Het licht dooft voorgoed uit’, kopt Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD) op Instagram. De beslissing van het Antwerps college om de samenwerking met haar organisatie Let’s Go Urban op te zeggen, betekent het faillissement voor de vzw. ‘Mijn vechtlust is op en ik aanvaard de beslissingen die genomen zullen worden’, schrijft de oprichtster van Let’s Go Urban. Tegelijk merkt ze wel nog op ‘gedwongen te worden om de deur achter ons te sluiten’.

Volgens El Kaouakibi kreeg LGU ‘geen eerlijke kans’ om de financiële geldstromen te verklaren. Een audit van de stad kon een half miljoen euro (aan investerings- en werkingstoelagen) niet met bewijsstukken van LGU staven. De organisatie kreeg tot afgelopen vrijdag de kans om te reageren op de ingebrekestelling. ‘Onze terechte vraag tot uitstel werd verworpen, alsook onze vraag tot inzage in het rapport en de documenten waarop men antwoorden zocht’, schrijft El Kaouakibi nu. Voor de stad Antwerpen is er geen basis van vertrouwen meer om verder in zee te gaan met Let’s Go Urban. ‘Moe, machteloos en bedroefd sluit ik de deur achter me’, schrijft El Kaouakibi nog.

Ook de advocaten van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi uiten maandagavond kritiek op de beslissing van de stad Antwerpen om een einde te maken aan de samenwerking met de vzw. Ze beamen dat hun cliënt nog steeds geen inzage heeft gekregen in de volledige stedelijke audit rond Let’s Go Urban en dat ze de stad op die manier dus moeilijk van antwoord kunnen dienen.

‘De audit werd tot op heden nog steeds niet overgemaakt aan mevrouw El Kaouakibi’, zeggen de advocaten in een mededeling. ‘Op maandag 19 april 2021 werd wel een ingebrekestelling ontvangen. De raadsman van mevrouw El Kaouakibi heeft vervolgens -om evidente redenen- verzocht om de audit te verkrijgen, minstens de relevante facturen te mogen ontvangen. Dit rechtmatige verzoek werd niet ingewilligd. Men blijkt nog steeds te vergeten dat mevrouw El Kaouakibi op vandaag geen toegang heeft tot betreffende facturen en ieder verweer dus per definitie invalide is.’

De advocaten stellen verder dat er in de audit verschillende bedragen worden vermeld die niet voorkomen in het verslag van de voorlopig bewindvoerder van LGU. ‘Waarom wordt de audit met enthousiasme gelekt naar verscheidene redacties en weigert men mordicus de rechtstreeks betrokkene hieromtrent te informeren?’, zeggen ze. ‘Het is een vraag die al teveel in de schaduw van het debat blijft hangen.’

Kortsluitingen

De geldstromen van Let’s Go Urban en de verschillende bedrijfjes van El Kaouakibi roepen al weken vragen op. El Kaouakibi noemt de problemen binnen haar organisatie ‘kortsluitingen’. Ze vergelijkt de situatie met een lamp die springt. ‘De kortsluitingen werden opgespoord maar tevergeefs, de sloopkogel stond reeds klaar’. In plaats van de lamp te herstellen, werd het hele huis afgebroken, meent ze. ‘Als we bij interne problemen bij een gesubsidieerde vzw, organisatie of zelfs politieke partij de kraan gaan dichtdraaien en alles opdoeken, dan gaan er niet veel overschieten’, schrijft ze op Instagram. ‘Een succesvolle organisatie die in de problemen komt, waar veel jonge Antwerpenaren op rekenen, zou ik vooral hulp en begeleiding aanbieden in deze tijden.’

Vandaag raakte bekend dat LGU in 2019 nog eens 1,2 miljoen euro van Antwerpen kreeg na een bedelbrief van het voormalig Vlaams parlementslid. Daarmee moest de bouw van het Urban Center veiliggesteld worden.