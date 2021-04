Dan toch een bod voor de Boekenbeurs

De tweede biedingsronde voor kandidaat-overnemers voor de Boekenbeurs blijkt dan toch succesvol.

Gerechtsmandataris Nathalie Vermeersch bevestigt dat er een bod is uitgebracht. Aanvankelijk zou de biedingsronde voor de Boekenbeurs op 19 april worden stopgezet, maar die werd verlengd doordat in eerste instantie niemand een bod had uitgebracht. Vermeersch wilde niets kwijt over de inhoud van het bod – of het geldt voor zowel de beurs als de organisatie Boek.be, waar negen mensen werken – noch over de voorwaarden en de identiteit van de bieder. Het bod wordt nu voorgelegd aan de ondernemingsrechtbank.

Boek.be, de uitbater van de Boekenbeurs, zat al langer in financiële problemen, onder meer door krimpende bezoekersaantallen voor de Boekenbeurs in Antwerp Expo. Corona bemoeilijkte een herstructureringsplan van eind 2019. De afgelasting van de beurs in 2020 betekende het verlies van bijna de volledige bron van inkomsten voor Boek.be.