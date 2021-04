Gouden Schoen Refaelov voetbalt volgend seizoen voor Anderlecht: ‘Het voetbal van Anderlecht past echt bij mijn stijl’

Anderlecht heeft maandagavond de transfer van Lior Refaelov (vandaag 35) bekendgemaakt. Vanochtend trainde hij nog gewoon mee met Antwerp. Toen hij in de namiddag vertrok, bevestigde hij enkel dat er later vandaag verdere communicatie zal volgen. Die kwam er uiteindelijk om 17.15 uur.

Paars-wit – met sportief directeur Peter Verbeke die de Israëliër nog kent van bij Club Brugge – lag al een tijdje in poleposition. Ook Vincent Kompany, die al met de middenvelder sprak, was voorstander van zijn komst. Zaterdag was Refaelov nog op Anderlecht voor onderhandelingen en de transfer kwam maandag ook officieel rond. Hij verlaat Antwerp na dit seizoen transfervrij. De Great Old deed nog een poging om hem te houden, maar Refaelov begreep niet waarom het de voorbije maanden zo windstil bleef en zijn club niet voor hem doorduwde. Met veertien goals en twaalf assists is hij dit seizoen immers weer zeer bepalend.

‘Iedereen kent de kwaliteiten van Lior en het is duidelijk dat deze heel goed aansluiten bij het voetbal dat wij voor ogen hebben’, zegt sportief directeur Verbeke. ‘Door zijn ervaring, maar zeker ook door zijn enorme drive en professionalisme is hij iemand die onze vele jonge spelers op en naast het veld beter kan maken. In die zin kan Lior de ontwikkeling van deze spelers versnellen en tegelijk ook belangrijk zijn voor de club met goals en assists.’

‘Het voetbal van Anderlecht past echt bij mijn stijl. Ik kijk er naar uit om met mijn kwaliteiten de groep vanaf volgend seizoen te versterken’, liet Refaelov weten.

Nu Refaelov voor twee jaar bij Anderlecht heeft getekend– die twee jaar vroeg hij zelf – is de vraag: wat in de Champions’ play-offs? Antwerp en Anderlecht strijden daarin voor de tweede plaats. Anderlecht zal er geen probleem van maken als hij nog in actie komt, horen we, maar bij Antwerp vloog in februari Juklerod al naar de B-kern omdat hij bij Genk had getekend.

346 wedstrijden, 92 goals en 1 Gouden Schoen. Bienvenue chez les Mauve et Blanc, Rafa. 🟣⚪ https://t.co/LI48V70f30 pic.twitter.com/HSibbo5Xhd — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 26, 2021

Een terugkeer naar zijn thuisland, die even op tafel lag, is dus pas ten vroegste voor 2023. ‘Het meest serieuze bod daar kwam van Beitar Jerusalem’, aldus zaakwaarnemer Dudu Dahan. ‘Maar geen enkele Israëlische club kan bieden wat in België wordt geboden.’

