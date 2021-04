Pfizer gaat familie van personeel zelf vaccineren

Via een wereldwijd programma wil het bedrijf de familieleden van Pfizer-medewerkers rechtstreeks vaccineren.

Dat bericht VRT NWS maandag en wordt bevestigd door het bedrijf. De vaccinatie gebeurt met extra dosissen, boven op de voorziene vaccins die besteld werden door de Belgische overheid. Eerder was Pfizer al gestart met een vaccinatieprogramma voor de medewerkers die essentieel zijn voor de vaccinproductie en de levering van alle Pfizer-geneesmiddelen. In België ging het om personeel in de productievestiging in Puurs.

‘Nu is ons doel om wereldwijd zo veel mogelijk Pfizer-medewerkers en hun directe familie een vaccin aan te bieden’, klinkt het bij het bedrijf. Het zou gaan om de partner, (schoon)ouders, de grootouders en kinderen vanaf 16 jaar van al het personeel, dus niet alleen de essentiële medewerkers. Wie al een afspraak heeft voor een vaccin via de reguliere weg, zal niet vroeger een prik krijgen via Pfizer.

De kosten van de bijkomende vaccinatiecampagne worden gedragen door Pfizer zelf. Het gaat over extra dosissen die niet worden afgetrokken van de voor ons land voorziene vaccins. De vaccinatie is niet verplicht voor de Pfizer-medewerkers of hun families.