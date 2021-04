De professionele stuntman Bryan Vigier (26) is tijdens een stuntdemonstratie in een brandend pak van een gebouw gesprongen in Le Cateau-Cambrésis, een gemeente in het noorden van Frankrijk. Hij voerde de sprong uit voor de stuntschool Campus Univers Cascades. Vigier is onder meer bekend voor zijn stunts in de Netflix-serie Lupin. Bekijk de indrukwekkende beelden in de video hierboven.