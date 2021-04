Pandemiewet komt er deze maand niet meer

Het parlement zal zich pas woensdag over de ‘aangepaste’ pandemiewet buigen, omdat de regering de tekst nog altijd niet klaar heeft.

Het lijkt zo goed als uitgesloten dat de regering nog deze maand de pandemiewet door het parlement kan loodsen. Normaal gezien zou de aangepaste versie van de tekst morgen in de commissie Binnenlandse zaken besproken worden, maar commissievoorzitter Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) heeft die vergadering met een dag verdaagd. De regering heeft immers laten weten dat ze pas morgennamiddag de tekst kan neerleggen waardoor de parlementsleden zich onvoldoende kunnen voorbereiden. Daardoor wordt het onmogelijk om de tekst nog deze maand goedgekeurd te krijgen.

De Brusselse rechter in kortgeding had een maand geleden nochtans aangegeven dat de regering voor het einde van de maand een nieuwe gedegen wettelijk basis zou moeten geven aan de coronamaatregelen, op straffe van een dwangsom. Die bedraagt 5.000 euro per dag dat die basis er niet is, met een maximum van 200.000 euro. Financieel is dat geen ramp, maar het zou wel flink gezichtsverlies betekenen.

Tenzij de uitspraak wordt gewijzigd door de rechter in beroep. De regering heeft immers beroep aangetekend en de uitspraak wordt nog deze week verwacht.