Vlaanderen klaar met nieuwe stralingsnormen voor uitrol 5G

De Vlaamse regering heeft maandag groen licht gegeven voor de nieuwe stralingsnormen die een veilige uitrol van 5G mogelijk moeten maken.

‘De nieuwe normen maken het mogelijk om 5G uit te rollen zonder in te boeten op de bescherming van de gezondheid van mensen’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De uitrol van 5G in Vlaanderen was niet mogelijk zonder de Vlaamse regelgeving te wijzigen, zegt minister Demir. Dat komt omdat een 5G-netwerk gebruikmaakt van hogere frequenties dan 10GHz. Daar waren tot nu toe geen normen voor. Daarnaast moest er ook een nieuwe norm per operator komen, aangezien de Vlaamse regelgeving niet voorzien was op een dynamische afstemming tussen 2G, 3G, 4G en 5G-antennes. Tot slot maakte ook het Europees Wetboek Elektronische Communicatie een wijziging nodig van de wetgeving voor draadloze toegangspunten met klein bereik.

Cumulatieve norm

Vlaanderen is nu klaar met een ontwerp van nieuwe stralingsnormen. Er verandert niets aan de bestaande cumulatieve blootstellingsnorm van 20,6 V/m bij 900MHz. Dat is de maximaal toegelaten elektrische veldsterkte veroorzaakt door alle omliggende zendantennes, een norm die Vlaanderen al tien jaar hanteert en die vier keer strenger is dan de internationaal aanbevolen norm van de Europese Raad en ICNIRP (Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling).

Wat wel wijzigt, zijn de bijkomende normen per zendantenne. Die worden vervangen door een systeem per telecomoperator. Dat bepaalt de voorwaarden waaraan per locatie alle antennes van één operator moeten voldoen, namelijk 20 procent van de cumulatieve blootstellingsnorm. ‘Dat is een beter systeem om de maximaal toegelaten blootstelling niet te overschrijden én geeft meer flexibiliteit aan de operatoren, omdat zij het beschikbare vermogen naar eigen keuze kunnen verdelen over hun antennes zolang de norm niet overschreden wordt’, zegt Demir.

Rond de beslissing van de Vlaamse regering zal nog een publieke consultatie worden georganiseerd en er zal ook het advies van de Milieu- en Natuurraad, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Strategische adviesraad voor ruimtelijke ordening en onroerend goed worden gevraagd.

5G maakt, zoals de eerdere generaties van mobiel internet, gebruik van onzichtbare elektromagnetische golven. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een stralingsniveau bepaald waaraan mensen veilig blootgesteld kunnen worden. In België zijn de stralingsnormen regionaal vastgelegd. Zo gelden in het Brussels gewest strengere normen dan in Vlaanderen en Wallonië.