Op 26 april 1986 ontplofte een reactor van de kerncentrale in Tsjernobyl, in de toenmalige Sovjet-Unie. Mede dankzij het succes van de HBO-reeks Chernobyl is de site van de ramp steeds populairder bij toeristen. Oekraïne vraagt er nu bij het Unesco de status van Werelderfgoed voor aan.

Het is vandaag dag op dag 35 jaar geleden dat de kernramp van Tsjernobyl, de grootste ramp in de geschiedenis van de kernenergie ooit, plaatsvond. Na een veiligheidstest van de koelinstallatie ontplofte kernreactor 4 van de centrale van Tsjernobyl, om 1.23 uur ’s nachts op 26 april 1986. De grote impact van de ontploffing was deels te wijten aan de gebrekkige reactie van de toenmalige Sovjet-Unie. Oekraïne, waar Tsjernobyl vandaag ligt, wil nu van het Unesco de status van Werelderfgoed verkrijgen voor de site van de kernramp. ‘Het belang van de Tsjernobyl-site reikt ver voorbij onze grenzen’, zei de Oekraïense minister van Cultuur, Oleksandr Tkasjenko, aan het persagentschap Reuters. ‘Dit gaat niet alleen om herdenking, maar ook om geschiedenis en mensenrechten.’

Officieel vielen 31 doden: 2 mensen kwam om bij de ontploffing en 29 mensen overleden op korte termijn aan de stralingsziekte. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) telt daar nog eens 9.000 overlijdens door kanker bij. Een zone met een straal van 30 kilometer werd volledig ontruimd, bijna 350.000 mensen werden geëvacueerd. Door de kernramp raakte volgens Greenpeace een gebied vervuild van 150.000 vierkante kilometer. Daar woonden in totaal 8 miljoen mensen. De radioactieve wolk trok over Wit-Rusland, over het westen van Rusland en verder over Scandinavië en Europa. Op 2 mei 1986 bereikte die ook België.

Nucleair toerisme

Over de ontplofte kernreactor werd na de ramp een betonnen ‘sarcofaag’ geplaatst, om de straling zo veel mogelijk tegen te houden. Maar het gebied rond Tsjernobyl trekt veel nieuwsgierigen, zowel wegens de brute schoonheid van de spooksteden in de zogenoemde exclusiezone, zoals Pripjat, waar ooit 50.000 mensen woonden, als door de bijzondere natuur. Diersoorten die afhankelijk zijn van menselijk afval – zoals ooievaars, mussen en duiven – hebben plaatsgemaakt voor inheemse soorten als wolven, beren, elanden, lynxen en wilde przewalskipaarden.

Met de Brits-Amerikaanse HBO-reeks Chernobyl kwam de kernramp in 2019 opnieuw onder de aandacht. Canvas zond de reeks, die onder meer een Golden Globe voor beste miniserie won, in 2020 uit. Al jaren boden agentschappen rondleidingen, soms met overnachting of zelfs een helikoptervlucht, aan in de exlusiezone, maar sinds de HBO-reeks zwelt het nucleaire toerisme alleen maar aan. In coronajaar 2020 bezochten 32.000 toeristen de exlusiezone, in 2019 waren dat er nog 72.000 meer.

De Sovjet-Unie wachtte destijds met reageren. Zweden trok als eerste aan de alarmbel, toen het twee dagen na de ramp een verhoogde radioactiviteit had vastgesteld. Diezelfde dag volgde het eerste bericht van Tass, het staatspersagentschap van de Sovjet-Unie. Het bevel tot evacuatie kwam pas 36 uur na de ontploffing van de kernreactor. Michael Gorbatsjov, de secretaris-generaal van de Sovjet-Unie, wachtte tot 14 mei om zich publiekelijk uit te spreken over de kernramp.