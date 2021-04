Breed glimlachend kwamen 15 Franse vrijwilligers zaterdag voor het eerst in 40 dagen in het daglicht. Ze zaten al die tijd in een grot in de Pyreneeën in het kader van het ‘Deep time’-project, dat onderzoekt wat een gebrek aan natuurlijk licht en horloges doet met een mens.

Zonder horloge, gsm, daglicht of enig contact met de buitenwereld, in een vochtige, koele grot in de Pyreneeën. En toch hadden de meeste vrijwilligers het gevoel dat ze minder dan 40 dagen in isolatie hadden gezeten in de Lombrives-grot. De expeditie maakte deel uit van het ‘Deep time’-project onder leiding van Christian Clot, die zelf ook deelnam aan het experiment. De bedoeling was om, met behulp van allerlei nauwkeurige technologische metingen, te onderzoeken hoe mensen reageren als ze geen enkele tijdsaanduiding meer hebben. Zo wilde Christian Clot, oprichter van het Human Adaptation Insitute, meer leren over het vermogen van de mens om zich aan te passen aan extreme omstandigheden.

Taken zonder deadlines

De acht mannen en zeven vrouwen, tussen de 27 en 50 jaar, sliepen in tenten en moesten zelf elektriciteit opwekken. Ook moesten ze verschillende opdrachten voltooien, zonder dat ze iets hadden om deadlines aan af te meten. Hun hersenactiviteit en cognitieve functies werden door Franse en Zwitserse wetenschappers zowel voor als tijdens het experiment opgemeten, net als hun slaap- en waakpatronen patronen. Zo werd onder meer het verband tussen de perceptie van tijd en het werkelijke verstrijken van de tijd onderzocht. Dat dat zonder daglicht of klokken wel eens sterk kan beginnen te verschillen, bleek uit de reactie van de deelnemers: één vrijwilliger dacht dat er nog maar 23 dagen verstreken waren, anderen dachten dat er nog zeker vijf of zes dagen te gaan waren. Ook hun slaappatronen bleken onderling sterk te verschillen. Zonder zonsopgang of -ondergang, bleken sommige vrijwilligers spontaan te gaan slapen wanneer anderen net opstonden.

De 15 vrijwilligers droegen speciale zonnebrillen bij het buitenkomen, om hun ogen na zoveel tijd in het donker te beschermen tegen het daglicht. Het experiment kostte 1,2 miljoen euro en werd deels betaald door privépartners, naast overheidsgeld. Uit wetenschappelijke hoek kwam wel al kritiek dat de groep van 15 te klein is om er veel sterke conclusies uit te trekken. ‘Onze toekomst als mensen op deze planeet zal evolueren’, liet Clot optekenen nadat hij uit de grot was verschenen. ‘We moeten daarom beter begrijpen hoe onze breinen in staat zijn om nieuwe oplossingen te vinden, ongeacht de situatie.’